Eurojackpot ONCE: Resultado de hoy viernes 27 de febrero de 2026

Muy pronto conocemos el número premiado en el sorteo del Eurojackpot de hoy, viernes 27 de febrero de 2026.

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directo

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directoAntena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Publicado:

Los viernes se celebra el sorteo del Eurojackpot ofrecido por la ONCE y tendrás la posibilidad de ganar un premio final de 10 millones de euros. En el sorteo del Eurojackpot los sorteos se acumulan, lo que ofrece la posibilidad de ganar el primer premio de 90 millones de euros. De todas las apuestas recaudadas, el 50% del total está destinado a los premios.

El sorteo del Eurojackpot ofrece la posibilidad de jugar una apuesta sencilla o múltiple. Para poder participar en la apuesta sencilla, hay que seleccionar 5 números distintos que vayan del 1 al 5 acompañados de 2 soles, desde el 1 hasta el 10. En el caso de querer jugar en la apuesta múltiple, es necesario escoger 5, 6, 7, 8, 9 o incluso 10 números con 2, 3, 4 o 5 soles. Para participar en el sorteo con una apuesta múltiple selecciona 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

