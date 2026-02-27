Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Loterías

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 27 de febrero de 2026

Comprueba el resultado de Euromillones de hoy, viernes 27 de febrero de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 159.000.000 euros.

Euromillones

EuromillonesAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En unos minutos podrás conocer el resultado de Euromillones de hoy, viernes 27 de febrero de 2026. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de Euromillones que cuenta con un bote de 159.000.000 euros.

Euromillones ofrece la posibilidad de ganar los distintos premios al escoger los 5 números, entre el 1 y el 50, junto a las dos estrellas que solo van desde el 1 hasta el 11. Para poder obtener alguno de los premios será necesario acertar 5 números y 1 o ninguna estrella, 4 números y 2, 1 o ninguna estrella, 3 números y 2,1 ó 0 estrellas, 2 números y 2, 1 ó 0 estrellas; y 1 número y las 2 estrellas. Si se aciertan los cinco números del sorteo de Euromillones junto a una estrella, el premio final representa un 3,95% del bote. En caso de acertar tan solo los cinco número en juego y sin acertar ninguna estrella, el premio se corresponde con un 0,92% del bote acumulado. Ese mismo día, si no hay un ganador del primer premio, el mismo bote pasaría a sumarse a la cantidad del próximo primer prremio.

Los martes y viernes se celebra el sorteo de Euromillones, y tiene lugar en nueve países europeos en total: Bélgica, Austria, Reino Unido, España, Portugal, Suiza, Francia, Luxemburgo y Irlanda.

El bote del sorteo de Euromillones ofrece la posibilidad de ganar un premio de hasta 190 millones de euros. Cada cuatro sorteos, si no hay un ganador del premio total, la cantidad acumulada se repartiría entre los premiados de la siguiente categoría.

La cantidad que se puede ganar en el sorteo de Euromillones se corresponde con el 50% de los premios recaudados. Esa misma cantidad se reparte en las 13 categorías que hay disponibles para jugar.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Euromillones

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 27 de febrero de 2026

SORTEOS ONCE

ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once, resultado de hoy viernes 27 de febrero de 2026

La Bonoloto de hoy

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del viernes 27 de febrero de 2026

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directo
Loterías

Eurojackpot ONCE: Resultado de hoy viernes 27 de febrero de 2026

Administración de Loterías y Apuestas del Estado
Loterías

Dónde ha caído el bote de 113,5 millones de euros de La Primitiva, el de 3,9 millones de la Bonoloto, y los premios de la ONCE, Lotería Nacional y Eurodreams de hoy, jueves 26 de febrero de 2026

EuroDreams
Loterías

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy jueves 26 de febrero de 2026

El EuroDreams de hoy, jueves 26 de febrero de 2026, premiado con 20.000 euros al mes durante 30 años, ha agraciado al número y al dream 4.

La Lotería Primitiva
Loterías

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 26 de febrero de 2026

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 26 de febrero de 2026 con un bote de 113.500 euros ha agraciado al número 03, 09, 13, 15, 25 y 39, siendo el número complementario el 29 y el reintegro el 1.

Sorteo Lotería Nacional hoy: Comprobar décimo

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 26 de febrero de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 26 de febrero de 2026

Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 26 de febrero de 2026

Publicidad