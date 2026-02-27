Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del viernes 27 de febrero de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, viernes 27 de febrero de 2026 y consulta si tu número ha sido uno de los premiados.

La Bonoloto de hoy

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy viernes 27 de febrero de 2026.

El sorteo de la Bonoloto es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes seleccionar 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar a la Bonoloto con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

La participación en el sorteo de La Bonoloto se puede registrar en un total de 8 combinaciones (apuesta sencilla) o combinaciones con más números.

El único día que no puedes jugar a La Bonoloto es el domingo. El primer sorteo se celebró en 1988 y no se ha modificado mucho desde entonces, sin contar el añadido del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

