Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy jueves 26 de febrero de 2026
Comprueba tu número de La Primitiva de hoy, jueves 26 de febrero de 2026, en el que podrás ganar un bote de 113.500 euros.
En breves instantes podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, jueves 26 de febrero de 2026. Comprueba tu número de La Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 113.500 euros.
La Primitiva es un sorteo administrado por Loterías y apuestas del Estado. Las apuestas deberán hacerse en mínimo un número de seis dígitos para poder participar en el sorteo de La Primitiva. La participación en el sorteo es posible para una 8 combinaciones al mismo tiempo o una de más números.
Los números de cada apuesta van de 1 a 49. Será necesario escoger un número complementario y un número para el reintegro, que se seleccionan en un bombo distinto con los números del 0 al 9.
El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. Si además de a La Primitiva juegas al Joker, celebrado en el mismo sorteo, podrás ganar un premio de 1 millón de euros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
