Loterías
EuroDreams: Resultado de hoy jueves 26 de febrero de 2026
Comprueba tu número del EuroDreams de hoy, jueves 26 de febrero de 2026, y descubre si el resultado del sorteo de hoy coincide con la combinación de tu boleto.
En breves instantes podrás conocer el resultado del Eurodreams de hoy, domingo 22 de febrero de 2026. Comprueba tu número del Eurodreams y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.
El sorteo de EuroDreams se celebra todos los lunes y jueves. Además, cuenta con la participación de nueve países en total: Luxemburgo, Bélgica, España, Suiza, Irlanda, Francia, Portugal, Reino Unido y Austria.Para participar debes elegir 6 números del 1 al 40 de la 1ª matriz y un número del 1 al 5 de la 2ª matriz, que es el número dream (sueño).
Además, si eres uno de los acertantes del número dream o sueño, independientemente del resto de premios, tendrás derecho al reintegro. El precio por apuesta en el sorteo del EuroDreams es de 2,50 €.La participación en el sorteo del EuroDreams se hace efectiva de tres formas distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 2,50 € cada apuesta.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
