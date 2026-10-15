Lotería Nacional
Lotería Nacional: Resultado de hoy jueves 15 de octubre de 2026
Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 15 de octubre de 2026 con el que podrás ganar un primer premio de 300.000 euros.
Publicidad
En breves instantes podrás conocer el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 15 de octubre de 2026. Comprueba tu número de la lotería y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un primer premio de 300.000 euros.
La Lotería Nacional celebra su sorteo ordinario todos los jueves y sábados de todas las semanas. Para jugar se debe apostar a un número de 5 cifras. El coste del cupón varía en función al sorteo en el que se quiera participar: El cupón de la Lotería Nacional varía en función del día: los jueves tendrá un importe de 3 euros y los sábados 6 euros.
Para jugar con un décimo en el sorteo extraordinario de Lotería Nacional, es necesario abonar la cantidad de entre 15 y 20 euros. El sorteo de la Lotería Nacional obtiene sus premios a través la extracción de 2 números compuestos por 5 cifras.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
Síguenos en nuestro [[LINK:EXTERNO|||" https:=|||canal de WhatsApp]] y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro [[LINK:EXTERNO|||" https:=|||perfil de Google]].
Publicidad