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Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del jueves 15 de octubre de 2026

Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 15 de octubre de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 700.000 euros.

Sorteo Bonoloto: Comprobar número y resultado

Sorteo Bonoloto: Comprobar número y resultado Antena 3 Noticias

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Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 15 de octubre de 2026 con un bote de 700.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Bonoloto de hoy.

Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

La participación en el sorteo de La Bonoloto se puede registrar en un total de 8 combinaciones (apuesta sencilla) o combinaciones con más números.

Puedes jugar a la Bonoloto desde el lunes hasta el sábado todas las semanas. Un sorteo que se celebró por primera vez en 1988 y ha tenido pocos cambios, como el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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