Bonoloto
Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 17 de febrero de 2026
Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto de hoy, martes 17 de febrero de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 800.000 euros.
Publicidad
En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, martes 17 de febrero de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 800.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.
En La Bonoloto hay que hacer una combinación de seis números distintos que estén comprendidos entre el 1 y el 49. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.
Para participar en el sorteo de la Bonoloto podrás hacerlo de forma puntual de lunes a domingo o los seis días gracias a la apuesta semanal.
El sorteo de la Bonoloto es una lotería que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo se celebró en 1988 y no se ha modificado mucho desde entonces, sin contar el añadido del reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
Más Noticias
- Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy martes 17 de febrero de 2026
- ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy martes 17 de febrero de 2026 en directo
- Dónde han caído el bote de 81,5 millones de La Primitiva, los premios de la Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy, lunes 16 de febrero
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad