Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 12 de febrero de 2026

Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, jueves 12 de febrero de 2026, y descubre si tu cupón coincide con la combinación ganadora del sorteo.

Loter&iacute;as y Apuestas del Estado de Espa&ntilde;a: Bonoloto

Antena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 12 de febrero de 2026. Comprueba tu número de la Bonoloto y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

La Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números que van desde el 1 al 49. Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, o 8 números, que corresponde a 28 apuestas). El precio de cada apuesta es de 0,50 euros. Si participa en un único sorteo (un solo día), el mínimo de apuestas a jugar, es de 2, por lo que el precio mínimo es 1 euro.

El sorteo permite la opción de jugar hasta 8 combinaciones de 6 números cada una al mismo tiempo (sencilla) o de más números que se correspondan con otras apuestas.

El único día que no puedes jugar a La Bonoloto es el domingo. Este sorteo, que ha incluido el reintegro como una de sus pocas modificaciones, se ha celebrado desde 1988.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

