La Primitiva

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 12 de febrero de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 12 de febrero de 2026 con el que podrás ganar un bote de 99.000.000 euros.

Comprobar n&uacute;mero de La Primitiva de hoy, sorteo en directo

Comprobar número de La Primitiva de hoy, sorteo en directo

Antena 3 Noticias
Publicado:

A la espera de conocer el resultado de La Primitiva de hoy, jueves 12 de febrero de 2026. El bote de La Primitiva es de 99.000.000 euros. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva de hoy.

La Primitiva es un sorteo administrado por Loterías y apuestas del Estado. Las apuestas deberán hacerse en mínimo un número de seis dígitos para poder participar en el sorteo de La Primitiva. Las combinaciones en el sorteo de La Primitiva varían desde 8 distintas la misma vez o una combinación de más números a elegir.

Los números de cada apuesta van de 1 a 49. Para participar en el sorteo hay que elegir un número complementario y otro para el reintegro, los cuales se sacan de un bombo distinto al de los números combinados. Este número tiene que ir entre el 0 y el 9.

El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. Si además de a La Primitiva juegas al Joker, celebrado en el mismo sorteo, podrás ganar un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

