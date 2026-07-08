Dónde han caído los premios de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de este miércoles 8 de julio de 2026

Comprueba aquí dónde han sido validados los sorteos celebrados este miércoles 8 de julio de 2026.

Bonoloto

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, miércoles 8 de julio de 2026. El número premiado en la Bonoloto es el es el 06, 07, 21, 26, 30 y 40, siendo el número complementario el 9 y el reintegro el 7.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 6 de PONFERRADA (León), en la Nº 2 de OLIVARES (Sevilla), en la Nº 99 de MADRID y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 8 de julio de 2026 es el 95871. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 006 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, miércoles 8 de julio de 2026 es 02 06 12 22 23 32 33 36 39 44 46 51 52 53 59 64 72 76 79 84.

En el sorteo del Super 11, celebrado el miércoles 8 de julio, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El jueves, 9 de julio de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

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