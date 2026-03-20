Horario y dónde ver el Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la Lotería Nacional del sábado 21 de marzo 2026

Más allá de los regalos y las felicitaciones el 19 de marzo, regalar un décimo del Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la Lotería Nacional puede añadir un toque de emoción a la jornada. Si compras un décimo, tienes la posibilidad de llevarte un premio que convertirá el día en una ocasión aún más especial. Además de ser un detalle original, permite compartir ilusión y esperanza con tu padre, haciendo que la celebración sea más memorable.

Este sorteo extraordinario, organizado por Loterías y Apuestas del Estado desde hace años, busca compartir ilusión y alegría entre padres e hijos, convirtiendo la celebración en un momento único para toda la familia.

Sorteo Extraordinario del Día del Padre 2026: ¿dónde verlo y a qué hora?

El Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la Lotería Nacional tendrá lugar en la sede central de Loterías y Apuestas del Estado el sábado 21 de marzo a las 13:00 horas, así que las ventas de los décimos se cerrarán el mismo día a las 12:00 horas.

Si quieres seguir el Sorteo del Día del Padre en directo puedes hacerlo en la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado y, una vez que finalice, también podrás ver los resultados en la web de Antena 3 Noticias.

¿Qué premios reparte el Sorteo Extraordinario del Día del Padre 2026?

¿Te gustaría ser uno de los afortunados del Sorteo Extraordinario del Día del Padre? ¡Compra un décimo por solo 15 euros! Estos son los premios que puedes ganar:

Gran premio: 15 millones de euros .

. Primer Premio: 130.000 euros .

. Segundo Premio: 25.000 euros.

Pero hay muchos más premios para las extracciones de 3 y de 2 cifras así como aproximaciones al número anterior y posterior al primer y al segundo premio y muchos más. Las opciones de ganar son numerosas.

Recuerda, tienes un periodo de 3 meses naturales para cobrar tu premio, empezando a contar desde el día siguiente al sorteo. Pasado este tiempo, el premio caduca y los fondos revierten al Estado.

Asimismo, si compartes un décimo, es recomendable que dejes constancia por escrito (por ejemplo, mediante un mensaje de Whatsapp) donde figure el nombre de los participantes y el importe jugado por cada uno.

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