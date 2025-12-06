Comprobar resultados del sorteo extraordinario del Día de la Constitución de la Lotería Nacional del sábado 6 de diciembre

Estamos a la espera de conocer el resultado del Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución de Lotería Nacional de hoy, 6 de diciembre de 2025. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido uno de los premiados. ¿Será tu día de suerte? Si es así, el mes de diciembre de 2025 siempre permanecerá en tu memoria.

Este sorteo se celebra con el objetivo de rendir homenaje a la Constitución Española de 1978, uno de los momentos más importantes de la historia de España. Desde ese instante, se ha consolidado como uno de los sorteos nacionales más destacados. A lo largo de los años, este evento ha adquirido un carácter simbólico, vinculado no solo a la suerte, sino también a la celebración de los valores democráticos que marcaron el comienzo de una nueva etapa para el país.

Sorteo del Día de la Constitución Lotería Nacional: ¿qué premios reparte?

Este sorteo pone en juego un total de 105 millones de euros, incluyendo un premio especial de 15 millones de euros a un solo décimo. Si quieres probar suerte, compra un décimo por 15 euros. Estos premios son los que puedes conseguir:

Premio especial: 1.500.000 € por décimo .

. Primer premio: 130.000 € por décimo .

. Segundo premio: 25.000 € por décimo.

Tercer premio: 3.750 € por décimo.

Número anterior al Primer Premio: 24.000 € por décimo.

Número posterior al Primer Premio: 24.000 € por décimo.

Número anterior al Segundo Premio: 15.325 € por décimo.

Número posterior al Segundo Premio: 15.325 € por décimo.

Premio menor: 75 € por décimo.

Premio menor: 30 € por décimo.

Premio menor: 75 € por décimo.

Reintegro: 15 € por décimo.

Recuerda que este Sorteo del Día de la Constitución Lotería Nacional es el penúltimo que se celebra cada año, y la antesala del esperado Gordo de Navidad, el 22 de diciembre.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

