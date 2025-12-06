Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones

Lotería Nacional

Comprobar resultados del sorteo extraordinario del Día de la Constitución de la Lotería Nacional del sábado 6 de diciembre

Descubre si has sido el ganador del premio especial del Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución de Lotería Nacional 2025.

Comprobar resultados del sorteo extraordinario del D&iacute;a de la Constituci&oacute;n de la Loter&iacute;a Nacional

Comprobar resultados del sorteo extraordinario del Día de la Constitución de la Lotería Nacional del sábado 6 de diciembreAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución de Lotería Nacional de hoy, 6 de diciembre de 2025. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido uno de los premiados. ¿Será tu día de suerte? Si es así, el mes de diciembre de 2025 siempre permanecerá en tu memoria.

Este sorteo se celebra con el objetivo de rendir homenaje a la Constitución Española de 1978, uno de los momentos más importantes de la historia de España. Desde ese instante, se ha consolidado como uno de los sorteos nacionales más destacados. A lo largo de los años, este evento ha adquirido un carácter simbólico, vinculado no solo a la suerte, sino también a la celebración de los valores democráticos que marcaron el comienzo de una nueva etapa para el país.

Sorteo del Día de la Constitución Lotería Nacional: ¿qué premios reparte?

Este sorteo pone en juego un total de 105 millones de euros, incluyendo un premio especial de 15 millones de euros a un solo décimo. Si quieres probar suerte, compra un décimo por 15 euros. Estos premios son los que puedes conseguir:

  • Premio especial: 1.500.000 € por décimo.
  • Primer premio: 130.000 € por décimo.
  • Segundo premio: 25.000 € por décimo.
  • Tercer premio: 3.750 € por décimo.
  • Número anterior al Primer Premio: 24.000 € por décimo.
  • Número posterior al Primer Premio: 24.000 € por décimo.
  • Número anterior al Segundo Premio: 15.325 € por décimo.
  • Número posterior al Segundo Premio: 15.325 € por décimo.
  • Premio menor: 75 € por décimo.
  • Premio menor: 30 € por décimo.
  • Premio menor: 75 € por décimo.
  • Reintegro: 15 € por décimo.

Recuerda que este Sorteo del Día de la Constitución Lotería Nacional es el penúltimo que se celebra cada año, y la antesala del esperado Gordo de Navidad, el 22 de diciembre.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Administración de lotería Doña Manolita, en Madrid.

La historia de Doña Manolita y la Lotería de Navidad

Comprobar resultados del sorteo extraordinario del Día de la Constitución de la Lotería Nacional del sábado 6 de diciembre

Comprobar resultados del sorteo extraordinario del Día de la Constitución de la Lotería Nacional del sábado 6 de diciembre

Premios Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución de la Lotería Nacional del sábado

Premios del Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución de la Lotería Nacional del sábado 6 de diciembre

Cuánto se lleva Hacienda del Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución de la Lotería Nacional del sábado 6 de diciembre
Lotería Nacional

Cuánto se lleva Hacienda del Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución de la Lotería Nacional del sábado 6 de diciembre

Administración de Lotería Doña Manolita
Loterías

Dónde han caído el bote de 130 millones de euros del Euromillones, el de 2 millones de euros de la Bonoloto, y los premios del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 5 de diciembre

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directo
EUROJACKPOT

Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy viernes 5 de diciembre de 2025

El número premiados en el sorteo del Eurojackpot de hoy, viernes 5 de diciembre de 2025es el 01 04 18 22 24 y los soles el 06 y 10.

Euromillones en directo
Euromillones

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 5 de diciembre de 2025

El número ganador del Euromillones de hoy, viernes 5 de diciembre de 2025 es el 09 15 25 34 46, siendo las estrellas el 08 y 12, con un bote de 130.000.000 euros.

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoy

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 5 de diciembre de 2025

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Cuponazo de la Once

Comprobar ONCE: Resultado del Cuponazo y Super Once hoy viernes 5 de diciembre de 2025

Horario del sorteo extraordinario del Día de la Constitución de la Lotería Nacional

Horario del sorteo extraordinario del Día de la Constitución de la Lotería Nacional del sábado 6 de diciembre

Publicidad