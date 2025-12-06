Premios del Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución de la Lotería Nacional del sábado 6 de diciembre

Antes de hablar de cifras, conviene recordar que el Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución no es solo un evento de azar, sino un acontecimiento simbólico. Es el punto donde tradición, historia y esperanza colectiva se encuentran. Participar no es únicamente adquirir un décimo, sino entrar en un escenario donde cada número lleva consigo una posibilidad, y cada posibilidad, un sueño.

Lo más atractivo de este sorteo no es únicamente la magnitud de los premios, sino la manera en que están distribuidos: desde el Premio Especial, que puede transformar por completo la vida del ganador, hasta reintegros que permiten mantener viva la ilusión sin perder nada en el intento. La estructura de premios está diseñada para que incluso los números cercanos o parcialmente coincidentes tengan su oportunidad.

Premios del Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución

Premio Especial (por décimo): 1.500.000 €

1.500.000 € Primer premio: 130.000 €

130.000 € Segundo premio: 25.000 €

25.000 € Tercer premio: 3.750 € (50 premios)

3.750 € (50 premios) Número anterior al Primer Premio: 24.000 € por décimo.

24.000 € por décimo. Número posterior al Primer Premio: 24.000 € por décimo.

24.000 € por décimo. Número anterior al Segundo Premio: 15.325 € por décimo.

15.325 € por décimo. Número posterior al Segundo Premio: 15.325 € por décimo.

Más allá de los premios principales, el sorteo también reparte miles de premios menores con cantidades como 75 € y 30 €, pensados para extender la suerte a un mayor número de participantes. Es importante considerar que los premios superiores a 40.000 € están sujetos a una retención fiscal del 20 %. Los premios inferiores a esa cifra están exentos de impuestos.

Respecto al cobro, los premios menores a 2.000 € pueden reclamarse directamente en cualquier administración o punto de venta autorizado. En cambio, los premios superiores deben gestionarse a través de entidades bancarias colaboradoras, siempre dentro del plazo máximo de tres meses desde la fecha del sorteo.

Horario del Sorteo de la Lotería Nacional por el día de la Constitución 2025

La extracción de números comenzará a las 13:00 horas, desde la sede de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid.

La estructura del sorteo está compuesta por 10 series de 100.000 billetes cada una. Cada serie tiene un precio de 150 euros, y los décimos se comercializan a 15 euros.

En definitiva, los premios de este sorteo no se limitan al importe económico. Participar significa formar parte de una tradición que conecta generaciones, valores compartidos y la eterna emoción de pensar que, quizá, esta vez sí puede tocar.

