Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy viernes 5 de diciembre de 2025

En breves instantes podrás conocer el resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 5 de diciembre de 2025. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo del Eurojackpot hoy.

El Eurojackpot es un sorteo administrado por la ONCE que se juega semanalmente cada viernes, contando con un bote mínimo de 10 millones de euros. Este bote mínimo se acumula a cada sorteo, pudiendo llegar a un premio de primera categoría de 90 millones de euros. El Eurojackpot destina el 50% de la recaudación de las apuestas a premios. El 50% de las apuestas del sorteo del Eurojackpot se transfiere a premios.

Para participar en el sorteo del Eurojackpot tendrás que hacerlo a través de una compra sencilla o múltiple. Con la apuesta sencilla tendrás que escoger 5 números que van entre 1 y 50 y dos soles entre los números 1 y 10. Si prefieres jugar con una apuesta múltiple, simplemente selecciona una combinación de 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números y 2, 3, 4 o 5 soles.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

