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Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 10 de mayo de 2026

Comprueba el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 10 de mayo de 2026 con el que podrás ganar un bote de 6.800.000 euros.

El Gordo de la Primitiva: Resultado del sorteo de hoy, en directo

El Gordo de la Primitiva: Resultado del sorteo de hoy, en directoAntena 3 Noticias

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En breves instantes podrás conocer el resultado de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 10 de mayo de 2026. Comprueba tu número del Gordo de la Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 6.800.000 euros.

El Gordo de la Primitiva es un sorteo que pertenece a Loterías y Apuestas del Estado. Cada apuesta válida del Gordo de la Primitiva consiste en 5 números que vayan del 1 al 54 de la 1ª matriz y otro distinto del 0 al 9 de la segunda matriz (número clave).

Además, si eres uno de los acertantes del número clave, independientemente del resto de premios, tendrás derecho al reintegro. Cada apuesta de El Gordo de La Primitiva tiene un precio de 1,50 €.

Para poder participar es necesario abonar el importe de 1,50 € por apuesta en las categorías de Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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