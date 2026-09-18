Dónde han caído el bote de Euromillones, Eurojackpot, la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy viernes 18 de septiembre de 2026

Este viernes 18 de septiembre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, viernes 18 de septiembre de 2026, ha sido para el número 01 03 05 09 18 45 siendo el número complementario el 46 y el reintegro el 6.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 29.100 de LAXE (A Coruña), situado en Avenida Rosalía de Castro, 60. Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

Euromillones

Ya conocemos el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 18 de septiembre de 2026 que cuenta con un bote de euros. El resultado del Euromillones hoy es el 08 17 25 30 44, siendo las estrellas el 02 y 03. El código premiado en el sorteo del Millón de Euromillones es el GCJ05630 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). Con el EUROBOTE generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 37 Millones de euros. El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 96 de VALENCIA, situada en Francisco Cubells, 49.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, viernes 18 de septiembre de 2026 es el 44982. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 97 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 18 de septiembre de 2026 es 03 07 09 19 21 22 27 28 30 36 40 44 48 57 59 74 75 79 80 84.

En un mismo cupón no son acumulables dos o más premios.

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 18 de septiembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El sábado, 19 de septiembre de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Eurojackpot

El resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 18 de septiembre de 2026 que cuenta con un bote de 23.000.000 euros ha agraciado al número 04 25 30 32 33, siendo los soles los números 04 y 05.

En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 18 de septiembre, no han aparecido acertantes de primera categoría.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior

Para el martes, 22 de septiembre de 2026, el bote del Eurojackpot es de: 31.000.000 €.

En base a los principios de juego responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría, superase los 120 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.

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