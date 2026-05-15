Eurojackpot ONCE: Resultado de hoy viernes 15 de mayo de 2026

Estamos a la espera de conocer el resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 15 de mayo de 2026 que cuenta con un bote de 102.000.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la ONCE de hoy.

El Eurojackpot es un juego administrado por la ONCE que se celebra cada viernes y cuenta con un bote mínimo de 10 millones de euros. El bote del Eurojackpot se van acumulando semanalmente pudiendollegar a los 90 millones de euros. En cada sorteo se destina a premios el 50% de la recaudación. El 50% de la recaudación del sorteo se destina a los premios.

Al Eurojackpot se puede jugar realizando una apuesta sencilla o múltiple. En el caso de la apuesta sencilla, debes seleccionar 5 números del 1 al 50 y 2 soles entre el 1 y el 10. Si prefieres jugar al Eurojackpot con una apuesta múltiple, deberás seleccionar 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles. El coste del boleto del sorteo seguirá siendo el mismo que para la simple.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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