Dónde han caído La Primitiva, la Bonoloto y los premios del Eurodreams y la ONCE de hoy lunes 14 de septiembre de 2026

Este lunes 14 de septiembre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Eurodreams, La Primitiva y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, lunes 14 de septiembre de 2026. El número premiado en la Bonoloto es el 16 24 26 42 44 49, siendo el número complementario el 25 y el reintegro el 9.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.900.000,00 euros. Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

La Primitiva

El ganador de La Primitiva de hoy, lunes 14 de septiembre de 2026 ha sido para el número 03 15 32 35 39 40, siendo el número complementario el 34 y el reintegro el 8. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 0 681 596 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 18.500.000,00 euros. De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 24 de EL PALMAR-MURCIA (MURCIA), situada en Mayor, 42. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 3 de ARCOS DE LA FRONTERA (Cádiz), situada en Corredera, 76.

Eurodreams

Ya conocemos el resultado del Eurodreams de hoy, lunes 14 de septiembre de 2026. El número premiado en el Eurodreams es el 02 15 18 22 34 38 y la clave compuesta por el número 4. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 14 de septiembre de 2026 es el 44033 El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 22 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 14 de septiembre de 2026 es 04 08 09 16 17 24 33 39 44 48 49 57 58 65 68 73 76 83 84 85.

En el sorteo del Super 11, celebrado el lunes 14 de semptiembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El martes, 15 de septiembre de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.