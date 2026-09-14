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Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 14 de septiembre de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 14 de septiembre de 2026 con el que podrás ganar un bote de euros.

La Lotería Primitiva

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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En unos minutos podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 14 de septiembre de 2026. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva que cuenta con un bote de euros.

La celebración del sorteo de La Primitiva es semanalmente, los jueves y sábados, y lo ofrece Loterías y Apuestas del Estado. Para participar en el sorteo deberás seleccionar 6 números de cada apuesta. Podrás jugar con hasta 8 combinaciones de una sola vez o con una combinación de más números. Las combinaciones en el sorteo de La Primitiva varían desde 8 distintas la misma vez o una combinación de más números a elegir.

Por cada importe abonado se pueden escoger cualquier número que vaya desde el 1 hasta el 49. Para participar en el sorteo hay que elegir un número complementario y otro para el reintegro, los cuales se sacan de un bombo distinto al de los números combinados. Este número tiene que ir entre el 0 y el 9.

Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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