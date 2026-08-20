Dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 20 de agosto de 2026

Este jueves 20 de agosto de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 20 de agosto de 2026, ha agraciado a la combinación formada por los números 01, 09, 20, 22, 37 y 45, siendo el número complementario el 2 y el reintegro el 9. Además, el Joker de hoy ha premiado con 1 millón de euros al número 7 223 901.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.900.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de SANT JULIÀ DE LÒRIA (ANDORRA), situada en Lòria, 26 - local 2.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, jueves 20 de agosto de 2026 ha sido para el número 01, 02, 16, 20, 28 y 47, siendo el número complementario el 10 y el reintegro el 9. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 1.400.000euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.900.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de SANT JULIÀ DE LÒRIA (ANDORRA), situada en Lòria, 26 - local 2.

EuroDreams

El ganador del Eurodreams de hoy, jueves 20 de agosto de 2026 ha sido para el número 19 20 24 28 30 33 y el dream 3. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 20 de agosto de 2026 ha sido para el número 6.236, dotado con 300.000 euros a la serie. El segundo premio, que asciende a 60.000 euros a la serie, ha agraciado al número 74.954. Los reintegros de la Lotería Nacional del jueves han sido para los números acabados en 1, 5 y 6.

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional ha sido vendido en Alguazas (Murcia), Alcoy (Alicante), L'Estartit (Girona), Badajoz, Córdoba, Ezcarray (La Rioja), Las Palmas, Marbella (Málaga), Santa Ana (Murcia), Charco del Pino (Santa Cruz de Tenerife), Cambrils (Tarragona), Puente del Arzobispo (Toledo), Alberic (Valencia) y Rocafort (Valencia).

El segundo premio, en Gijón (Asturias), en Valdoviño (A Coruña) y Ontinyent (Valencia).

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 20 de agosto de 2026 es el 68920. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 008 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

La fecha que ha resultado premiada en el sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 20 de agosto de 2026 ha sido el 04 NOV 1970, y el número de la suerte el 08.

En el sorteo de Mi día, celebrado el jueves 20 de agosto, la apuesta agraciada con el premio de primera categoría, que asciende a 3.000,00 euros, ha sido vendida en ESTEPONA (MÁLAGA).

En el caso de que coincidan varios premios en una misma fecha, se abonará el importe del premio superior.

El premio máximo de Mi día tendrá una cuantía fija a excepción si existiesen más de 300 combinaciones acertantes. Superado este número de combinaciones, el premio de dicha categoría pasará a ser variable, siendo el importe del premio el resultado de dividir los 900.000,00 € entre el número de combinaciones acertantes.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 20 de agosto de 2026 es 05, 08, 21, 22, 24, 34, 36, 38, 41, 44, 51, 52, 55, 62, 64, 67, 72, 73, 75, 84.

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 20 de agosto, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El viernes, 21 de agosto de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.