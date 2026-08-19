Antena 3 Noticias
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

LOTERÍAS

Dónde han caído los premios de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de este miércoles 19 de agosto de 2026

Este miércoles 19 de agosto 2026 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Loterías y Apuestas del Estado

Loterías y Apuestas del Estado Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Comprueba aquí dónde han sido validados los sorteos celebrados este miércoles 19 de agosto de 2026.

Bonoloto

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, miércoles 19 de agosto de 2026. El número premiado en la Bonoloto es el 04, 26, 35, 40, 41 y 48, siendo el número complementario el 36 y el reintegro el 6. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 1.000.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.400.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 33 de GRANADA, situada en Plaza Larga, 8; en la nº 2 de CA’N PICAFORT - SANTA MARGALIDA (Illes Balears), situada en Isabel Garau, 22; y en el Despacho Receptor nº 49.675 de LUGO, situado en Ronda do Músico Xosé Castiñeira, 28.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 19 de agosto de 2026 es el 93394. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 027 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, miércoles 19 de agosto de 2026 es 01, 02, 11, 13, 18, 21, 24, 28, 29, 49, 50, 52, 53, 56, 59, 60, 64, 75, 76, 85.

En el sorteo del Super 11, celebrado el miércoles 19 de agosto, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El jueves, 20 de agosto de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Publicidad

Loterías

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído los premios de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de este miércoles 19 de agosto de 2026

Resultados ONCE

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy miércoles 19 de agosto de 2026

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoy

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del miércoles 19 de agosto de 2026

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías

Dónde han caído los 37 millones del bote de Euromillones, el de 700.000 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy, martes 18 de agosto de 2026

Euromillones en directo
Euromillones

Resultado Euromillones: Comprobar número hoy martes 18 de agosto de 2026

Sorteos ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super ONCE hoy
ONCE

Resultado ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once hoy martes 18 de agosto de 2026

Comprueba los resultados de los sorteos de la ONCE del Cupón Diario y Super Once de hoy, martes 18 de agosto de 2026.

Sorteo Bonoloto: Comprobar número y resultado
Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 18 de agosto de 2026

El número ganador de la Bonoloto de hoy, martes 18 de agosto de 2026 es el 3 5 11 23 24 y 44 siendo el número complementario el 48 y el reintegro el 3, con un bote de 700.000 euros.

Administración de Lotería

Dónde han caído los premios de La Primitiva, la Bonoloto, EuroDreams y la ONCE de hoy lunes 17 de agosto de 2026

EuroDreams

EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy lunes 17 de agosto de 2026

La Lotería Primitiva

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 17 de agosto de 2026

Publicidad