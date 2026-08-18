Dónde han caído los 37 millones del bote de Euromillones, el de 700.000 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy, martes 18 de agosto de 2026

Este martes 18 de agosto se han celebrado sorteos de Euromillones, Bonoloto, Cupón Diario de la ONCE, Mi día de la ONCE y Super Once. A continuación, podrás consultar las combinaciones ganadoras de cada sorteo y los municipios en los que han caído los premios.

Euromillones

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy, martes 18 de agosto de 2026, que cuenta con un bote de 37.000.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 3 9 38 40 50, y las estrellas, formadas por los números 6 y 10. Además, El Millón de Euromillones de hoy ha premiado con 1 millón de euros al código FKB59169 .

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1), que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de CUENCA, situada en Avda. de Castilla-La Mancha, 4.

En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Tercera Categoría (5 + 0), que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 96.030 de MADRID, situado en Avda. de Asturias, 53 L- F1.

Con el EUROBOTE generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 49 Millones de euros. El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº 93.040 de MALUENDA (Zaragoza), situado en Hilarza, 1.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, martes 18 de agosto de 2026 ha agraciado al número 3 5 11 23 24 y 44, siendo el número complementario el 48 y el reintegro el 3. El participante que posea el cupón que coincida con la combinación premiada ganará un bote de 700.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante, que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, martes 18 de agosto de 2026 es el 60491. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 021del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, martes 18 de agosto de 2026 es 03 06 09 12 13 20 21 29 37 38 42 46 47 52 53 58 62 68 82 85.

En el sorteo del Super 11, celebrado el martes 18 de agosto, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El miércoles, 19 de agosto de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.