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Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 20 de agosto de 2026

Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, jueves 20 de agosto de 2026, en el que podrás ganar un bote de 1.400.000 euros.

Bonoloto: Comprobar número del sorteo de hoy en directo

Bonoloto: Comprobar número del sorteo de hoy en directo Antena 3 Noticias

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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy jueves 20 de agosto de 2026 con un bote de 1.400.000 euros.

Para jugar a la Bonoloto hay que escoger seis números con combinaciones distintas entre el 1 y el 49. El coste de cada apuesta que realices tiene un precio de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio mínimo asciende a 1 euro.

Puedes jugar a la Bonoloto de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal.

La Bonoloto se celebra diariamente, de lunes a sábado. Este sorteo, que ha incluido el reintegro como una de sus pocas modificaciones, se ha celebrado desde 1988.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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