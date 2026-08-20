Antena 3 Noticias
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería Nacional

Lotería Nacional: Resultado de hoy jueves 20 de agosto de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 20 de agosto de 2026 con el que podrás ganar un primer premio de 300.000 euros.

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

"

En breves instantes podrás conocer el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 20 de agosto de 2026. Comprueba tu número de la lotería y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un primer premio de 300.000 euros.

La celebración del sorteo de Lotería Nacional es semanalmente, los jueves y sábados. Para jugar se debe apostar a un número de 5 cifras. El coste del cupón varía en función al sorteo en el que se quiera participar: El importe total del cupón para participar en el sorteo de la Lotería Nacional será de 3 euros los jueves y de 6 euros los sábados.

Para poder participar en sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional será necesario abonar entre 15 y 20 euros por décimo. Durante el sorteo se realizan varias extracciones, las más esperadas, las de dos números conformados por 5 cifras que serán el primer y el segundo premio. También hay un premio especial que se obtiene si coincide una fracción con la serie del décimo de la Lotería Nacional.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro [[LINK:EXTERNO|||" https:=|||canal de WhatsApp]] y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro [[LINK:EXTERNO|||" https:=|||perfil de Google]].

"

Publicidad

Loterías

La Lotería Primitiva

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 20 de agosto de 2026

EuroDreams

EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 20 de agosto de 2026

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy

Lotería Nacional: Resultado de hoy jueves 20 de agosto de 2026

Cupón Diario y Super Once
ONCE

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 20 de agosto de 2026

Bonoloto: Comprobar número del sorteo de hoy en directo
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 20 de agosto de 2026

Loterías y Apuestas del Estado
LOTERÍAS

Dónde han caído los premios de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de este miércoles 19 de agosto de 2026

Este miércoles 19 de agosto 2026 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Resultados ONCE
ONCE

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy miércoles 19 de agosto de 2026

Comprueba tu número del sorteo del Cupón Diario y Super Once de hoy, miércoles 19 de agosto de 2026 y consulta el resultado de los sorteos de la ONCE.

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoy

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del miércoles 19 de agosto de 2026

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído los 37 millones del bote de Euromillones, el de 700.000 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy, martes 18 de agosto de 2026

Euromillones en directo

Resultado Euromillones: Comprobar número hoy martes 18 de agosto de 2026

Publicidad