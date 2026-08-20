Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 20 de agosto de 2026

En breves instantes podrás comprobar el número del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once de hoy, jueves 20 de agosto de 2026. A continuación podrás conocer el resultado de los sorteos de la ONCE y descubrir si tu número ha sido premiado.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 20 de agosto de 2026 es el X. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie X del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El sorteo del Cupón diario de la ONCE es el más longevo de la organización. Se celebra semanalmente de lunes a jueves. Si aciertas los cinco números y la serie en el Cupón Diario, ganarás un premio de 500.000 euros. La participación en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE permite ganar hasta 500.000 euros por 2 euros. El premio del sorteo del Cupón Diario, es de 500.000 euros, si también se acierta la serie.

El sorteo ordinario del cupón de la ONCE se celebra desde 1938, fecha en la que se llamaba Cupón Pro-ciegos. Por aquel entonces, solo costaba 10 céntimos participar con un número de 3 cifras y una serie de 5 cifras a nivel regional.

Mi Día de la Once

La fecha que ha resultado premiada en el sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 20 de agosto de 2026 ha sido el X, y el número de la suerte el X.

El Super Once es un sorteo que se celebra diariamente de lunes a domingo. Para participar tendrás que elegir entre 5 y 11 números de la matriz compuesta por un total de 80 números, siendo el orden de éstos indiferente. Durante el sorteo de la ONCE se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números, variando los premios en función de la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado. Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5. Cada combinación registrada en el sorteo Mi día es una fecha y se juega por el valor de 1€. Las fechas se pueden elegir de un total de 36.525 válidas para convertirse en la combinación ganadora. El Número de la Suerte acompaña a cada fecha seleccionada, y puedes elegir entre el 1 y el 11. Dependiendo de los números que sean ganadores, puedes ganar una cantidad u otra. El máximo que puedes ganar entre los premios fijos del sorteo es de 5€ al acertar solo el año y de 1€, si aciertas el mes o el Número de la Suerte.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 20 de agosto de 2026 es X.

Puedes elegir desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene hasta 80 números, sin importar el orden. Las apuestas ganadoras salen de la selección de 20 números, lo que permite optar a distintos premios en función de los números que se acierten y el importe abonado, dependiendo de la categoría. Cada combinación de 11 números te permite ganar hasta un millón de euros al abonar 1 € por tu apuesta. Puedes optar al bote final hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Puedes hacer tu apuesta en el sorteo en 7 combinaciones distintas: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5 números al día y sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del jueves 20 de agosto de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.