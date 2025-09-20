Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 20 de septiembre de 2025

Comprueba el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 20 de septiembre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy.

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy en directo

En unos minutos podrás conocer el resultado de La Primitivia de hoy, sábado 20 de septiembre de 2025. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva.

La Primitiva, a través de Loterías y Apuestas del Estado, establece que su sorteo ordinario sea los jueves y sábados. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar un número de seis cifras. Por cada apuesta, se pueden hacer hasta 8 combinaciones al mismo tiempo o una combinación con más números en juego.

Las distintas combinaciones y números ofrecen la posibilidad de seleccionar en cada apuesta cualquier número que vaya del 1 al 49. Será necesario escoger un número complementario y un número para el reintegro, que se seleccionan en un bombo distinto con los números del 0 al 9.

Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. Si además de a La Primitiva juegas al Joker, celebrado en el mismo sorteo, podrás ganar un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

