Dónde han caído los premios de la Bonoloto, el Gordo de la Primitiva y la ONCE de hoy, domingo 14 de septiembre

Este domingo 14 de septiembre de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto y el Gordo de la Primitiva. Comprueba aquí dónde han sido validados. Bonoloto El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 14 de septiembre de 2025 ha agraciado al número 35 07 17 23 21 14, siendo el número complementario el 9 y el reintegro el 0. De Primera Categoría (6 aciertos) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de SAN JOSÉ DE LA RINCONADA (Sevilla), situada en Madrid, 29 L-A y en el Despacho Receptor nº 12.190 de GRANOLLERS (Barcelona), situado en Camí Vell de Canovelles, 1.De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 18 de JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz), situada en Avda. Andalucía, 34; en el Despacho Receptor nº 42.135 de JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz), situado en Avda. Lola Flores, Blq. B-2 L-3 (Resid. La Sierra) y en el nº 67.780 de SAN ANDRÉS (Santa Cruz de Tenerife), situado en Crta, San Andrés-Taganana, 1A L-2.

El Gordo

Los números premiados en el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 07 de septiembre de 2025 han sido los siguientes: 30 04 02 01 25. Su número clave ha sido el 8.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de del próximo domingo, un único acertante podría ganar 4.900.000,00 euros. De Segunda Categoría (5+0) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 8 de AVILÉS (Asturias), situada en Covadonga, 10.

Sueldazo de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 14 de septiembre de 2025 ha sido el 53286 de la serie 010.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 05365 Serie: 023

Número: 33944 Serie: 034

Número: 36036 Serie: 048

Número: 58275 Serie: 006

El bote final del sorteo del Sueldazo reparte 5.000 euros mensuales para 20 años y un máximo de 300.000 euros al contado. El segundo premio del sorteo son 4 sueldazos de 2.000 euros durante 10 años al jugar un importe de 2 euros. El sorteo permite ganar premios de 1ª categoría y de 2ª con opción a reclamarlos en un plazo de 30 días naturales. En el caso de que no haya ningún comprador o ganador de la 2ª categoría, la ONCE puede aumentar los premios de 1ª y 2ª categoría del Sueldazo en 240.000 euros. Para poder ganar el bote final del Sueldazo, el sorteo escoge 5 cifras de 100.000 números distintos y un número de serie, del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 14 de septiembre de 2025 es 02 04 06 09 18 24 28 41 42 49 51 53 54 58 59 62 68 71 75 y 79.

En el sorteo del Super 11, celebrado el domingo 14 de septiembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El lunes, 15 de septiembre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

