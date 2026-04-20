Dónde han caído el bote de 6'7 millones de La Primitiva y los premios de la Bonoloto, Eurodreams y la ONCE hoy lunes 20 de abril de 2026

Este lunes 20 de abril de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Eurodreams, La Primitiva y ONCE. Comprueba aquí los resultados actualizados.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, lunes 20 de abril de 2026, ha agraciado al número 06 18 22 23 44 46, siendo el número complementario el 28 y el reintegro el 2. El participante que posea el cupón que coincida con la combinación premiada ganará un bote de 1.400.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 5.400.000,00euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 21 de ALICANTE situada en Cisne, 22; en la nº 2 de ALBORAYA (Valencia), situada en C.C. Alcampo L-19-Autopista Barcelona, salida 2 y en el Despacho Receptor nº 24.080 de BURRIANA (Castellón), situado en Avda. Mediterráneo, 17.

La Primitiva

El resultado de La Primitiva hoy es el 04 07 29 39 41 48, siendo el número complementario el 34 y el reintegro el 7. El número premiado en el sorteo del Joker es el 8 093 276, premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de , un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 8.000.000,00 de euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 3 de RIVAS-VACIAMADRID (Madrid), situada en C.C. Las Lagunas Edif. B L9 Av. Técnica.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de REUS (Tarragona), situada en Raval de Jesús, 3 y en el Despacho Receptor nº 67.870 de SANTA CRUZ DE TENERIFE (SANTA CRUZ DE TENERIFE), situado en José Hernández Alfonso, 14.

Eurodreams

El ganador del Eurodreams de hoy, lunes 20 de abril de 2026 ha sido para el número 05 07 15 24 26 31, y el dream el 4. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

ONCE

En cuanto al Super 11, el resultado del quinto sorteo de hoy, lunes 20 de abril de 2026, es: 01 02 09 10 24 29 32 33 43 48 51 53 55 57 60 61 62 64 81 83.

En el sorteo del Super 11, celebrado el lunes 20 de abril, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El martes, 21 de abril de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

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