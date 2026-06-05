Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 05 de junio de 2026

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy viernes 05 de junio de 2026 con un bote de 600.000 euros.

En el sorteo de la Bonoloto hay que seleccionar seis números en total, que vayan desde el 1 al 49, para combinarlos entre sí. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

Para jugar, está permitido hacer hasta 8 combinaciones distintas de 6 dígitos cada una (apuesta sencilla) o una distinta con más números en juego.

El sorteo de la Bonoloto es una lotería que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. Se celebra desde 1988 y ha tenido pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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