Dónde han caído el bote de 5,6 millones de El Gordo de la Primitiva, el de 4,4 millones de la Bonoloto y los premios de la ONCE hoy domingo 19 de abril de 2026

Este domingo 19 de abril de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Gordo de la Primitiva y ONCE. Comprueba aquí los resultados actualizados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 19 de abril de 2026 agraciado con bote de 1.400.000 euros, ha sido para el número 47, 09, 44, 42, 45 y 13, siendo el número complementario el 6 y el reintegro el 2.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 4.700.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 19.560 de PERALES DEL PUERTO (Cáceres), situado en Barrio Carretera, 3.

Gordo de la Primitiva

En cuanto al Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 12 de abril de 2026, el número premiado en el Gordo de la Primitiva es el 10, 37, 02, 47 y 39 y la clave compuesta por el número 2.

El sorteo del Gordo de la Primitiva tiene un bote de 5.600.000 euros.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 6.000.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5+0), el importe destinado a premios de dicha Categoría pasa a incrementar el destinado a la Categoría inmediata inferior (4+1).

ONCE

El sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 12 de abril de 2026 dotado con un premio de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, ha agraciado al número 99244 de la serie 002.

Número: 48475 Serie: 006

Número: 69156 Serie: 011

Número: 85201 Serie: 052

Número: 95106 Serie: 045

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 12 de abril de 2026 es 07, 11, 18, 19, 22, 23, 28, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 49, 52, 56, 62, 64 y 78.

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