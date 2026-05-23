Loterías
Dónde han caído el bote de 3'7 millones de euros de la Primitiva y los premios de la Bonoloto y de la ONCE de hoy sábado 23 de mayo de 2026
Consulta los números premiados en los sorteos de este sábado 23 de mayo y dónde han sido validados.
Publicidad
Este sábado 23 de mayo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva y la ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.
Bonoloto
El sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 23 de mayo de 2026 ha sido para el número 12, 02, 04, 12, 21, 25 y 42, siendo el número complementario el 5 y el reintegro el 6.
De Primera Categoría (6 aciertos) existen UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 45.465 de VILLABLINO (León), situado en Avenida de Laciana, 44.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 8 de OURENSE situada en Avenida de La Habana, 43; en el Despacho Receptor nº 63.060 de PAMPLONA (Navarra), situado en Paseo Anelier, 21 y en el nº 67.510 de SANTA ÚRSULA (Santa Cruz de Tenerife), situado en Avenida Las Palmeras, 2.
La Primitiva
El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 23 de mayo de 2026 es el 30 18 12 35 33 22, siendo el número complementario el 01 y el reintegro el 3. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 21.500.000 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 4.000.000,00 euros.
De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de MOCEJÓN (Toledo), situada en Plaza Veracruz, 16.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 8 de SAN FERNANDO (Cádiz), situada en Real, 151.
ONCE
El sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 23 de mayo de 2026 dotado con un premio de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, ha agraciado el número 57097 de la serie 021.
Número: 04211 Serie: 046
Número: 22412 Serie: 015
Número: 27283 Serie: 029
Número: 71178 Serie: 019
El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 23 de mayo de 2026 es 08, 09, 10, 12, 14, 25, 28, 35, 36, 38, 40, 44, 46, 57, 62, 66, 68, 77, 78, 79.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Publicidad