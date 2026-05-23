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Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 23 de mayo de 2026

Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 23 de mayo de 2026 y comprueba el resultado del sorteo de hoy.

Bonoloto: Comprobar resultado del sorteo de hoy

Bonoloto: Comprobar resultado del sorteo de hoyAntena 3 Noticias

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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy sábado 23 de mayo de 2026.

Para jugar a la Bonoloto hay que escoger seis números con combinaciones distintas entre el 1 y el 49. El precio de cada apuesta es de 0,50 euros. Si participa en un único sorteo (un solo día), el mínimo de apuestas a jugar, es de 2, por lo que el precio mínimo es 1 euro.

En La Bonoloto podrás tener en juego 8 combinaciones diferentes con números de seis dígitos, lo que sería una apuesta sencilla, o varias combinaciones con más números.

El sorteo de la Bonoloto se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo se celebró en 1988 y no se ha modificado mucho desde entonces, sin contar el añadido del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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