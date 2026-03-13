Dónde han caído el bote de 26 millones de euros del Euromillones, los 2,5 millones de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 13 de marzo de 2026

Este viernes 13 de marzo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, viernes 13 de marzo de 2026 ha agraciado al número 11, 12, 17, 30, 46 y 49, siendo el número complementario el 42 y el reintegro el 7. El participante que posea el cupón que coincida con la combinación premiada ganará un bote de 2.446.025,00 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 2 de ARROYO DE LA MIEL (Málaga), situada en Alcalde Antonio García, 8.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº 8.695 de BADAJOZ, situado en Don Benito, 15 G; en el nº 41.355 de MENGÍBAR (Jaén), situado en Avenida San Pedro Apóstol, 14; y en el nº 92.675 de ZARAGOZA, situado en Vidal Canellas, 17.

Euromillones

El ganador de Euromillones de hoy, viernes 13 de marzo de 2026 ha sido para el número 13, 24, 28, 33 y 35, y las estrellas las formadas por los números 4 y 10. El sorteo de Euromillones tiene un bote de 142.000.000 euros. El código premiado en el sorteo de El Millón de Euromillones es el ZMF05894.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). Con el EUROBOTE generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 26 Millones de euros. El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº 3.735 de ASPE (Alicante), situado en Barcelona, 16.

ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy , viernes 13 de marzo de 2026 ha agraciado al número 71222 de la serie 115. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 13 de marzo de 2026 es 02 03 04 07 09 10 11 12 17 21 26 30 47 57 58 61 66 72 74 84.

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 13 de marzo, la apuesta ganadora de 11 aciertos de 11 jugados, que asciende a 1.000.000,00 euros, ha sido vendida en VILA-SECA I SALOU (TARRAGONA).

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El sábado, 14 de marzo de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Eurojackpot

Ya conocemos el resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 13 de marzo de 2026. El número ganador del Eurojackpot de la ONCE es el 07 23 37 44 47 y los soles el 02 y 06.

En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 13 de marzo, no han aparecido acertantes de primera categoría.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

Para el martes, 17 de marzo de 2026, el bote del Eurojackpot es de: 15.000.000 €.

En base a los principios de juego responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría, superase los 120 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.

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