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Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de la ONCE hoy viernes 11 de septiembre de 2026

El número premiado en el sorteo del Eurojackpot de hoy, viernes 11 de septiembre de 2026 es el y los soles el y . El Eurojackpot hoy cuenta con un bote de 23.000.000 euros.

EUROJACKPOT HOY

Resultado Eurojackpot de la ONCE Antena 3 Noticias

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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El resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 11 de septiembre de 2026 que cuenta con un bote de 23.000.000 euros ha agraciado al número , siendo los soles los números y .

Los viernes se celebra el sorteo del Eurojackpot ofrecido por la ONCE y tendrás la posibilidad de ganar un premio final de 10 millones de euros. El bote del Eurojackpot se van acumulando semanalmente pudiendollegar a los 90 millones de euros. En cada sorteo se destina a premios el 50% de la recaudación. El Eurojackpot destina el 50% de la recaudación de las apuestas a premios.

Las apuestas se dividen en dos categorías: sencilla o múltiple. La apuesta sencilla se juega seleccionando 5 números, del 1 al 50, junto a dos soles, con números desde el 1 hasta el 10. La apuesta múltiple ofrece la posibilidad de jugar desde 5 números distintos hasta 10 más 2, 3, 4 o incluso 5 soles. Para participar en el sorteo con una apuesta múltiple selecciona 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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El ganador del sorteo del EuroDreams de hoy, jueves 10 de septiembre de 2026 es el 03 06 12 24 38 40 y el dream 4. El premio es de 20.000 euros al mes durante 30 años.

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El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 10 de septiembre de 2026 con un bote de euros ha agraciado al número 17 26 35 44 45 48, siendo el número complementario el 3 y el reintegro el 5.

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