Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 10 de septiembre de 2026

En breves instantes podrás conocer el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 10 de septiembre de 2026. Comprueba tu número de la lotería y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un primer premio de 300.000 euros.

La celebración del sorteo de Lotería Nacional es semanalmente, los jueves y sábados. Para jugar a la lotería tendrás que apostar a un número de 5 cifras. El coste es distinto en función del sorteo al que juegues: La Lotería Nacional de los jueves tendrá un coste de 3 euros por cada número que se juegue mientras que los sábados ascenderá a 6 euros en total.

Para poder participar en sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional será necesario abonar entre 15 y 20 euros por décimo. A lo largo del sorteo de la Lotería Nacional se realizan varias extracciones, las más esperadas, las de dos números conformados por 5 cifras que serán el primer y el segundo premio.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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