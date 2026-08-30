Dónde han caído el bote de 14,5 millones de euros del Gordo de la Primitiva y los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy domingo 30 de agosto 2026

Este domingo 30 de agosto de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Gordo de la Primitiva y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El número premiado en la Bonoloto es el 18, 21, 27, 30, 40 y 46, siendo el número complementario el 13 y el reintegro el 2.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de LA VICTORIA DE ACENTEJO (Santa Cruz de Tenerife), situada en Crta. General, 39.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 3 de IBIZA (Illes Balears), situada en Avenida Isidoro Macabich, 25.

El Gordo de la Primitiva

El ganador del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 30 de agosto de 2026 ha sido para el número 12, 29, 33, 38 y 50 , y la clave 8. El sorteo del Gordo de la Primitiva tiene un bote de 14.500.000 euros.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 15.000.000,00 de euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5+0), el importe destinado a premios de dicha Categoría pasa a incrementar el destinado a la Categoría inmediata inferior (4+1).

ONCE

El número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy domingo 30 de agosto de 2026 ha sido el 72400 de la serie 025. Los afortunados acertantes se llevan un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años y 300.000 euros. Los números del 72400 que no coincidan con la serie tendrán un premio de 20.000 euros.

Número: 01369 Serie: 033

Número: 14871 Serie: 054

Número: 43165 Serie: 010

Número: 92817 Serie: 017

En un mismo cupón solo son acumulables los premios de primera y segunda categoría. El cupón caduca a los 30 días naturales contados desde el siguiente al del sorteo.

En aquellos sorteos en los que algún premio de la segunda categoría de premios no se haya vendido, la ONCE acumulará un importe de doscientos cuarenta mil euros (240.000 €) para incrementar los premios al contado de 1ª y 2ª categoría de futuros sorteos. Para consultarlos, accede a la sección de asignación de premios anteriores.

Puedes conocer todos los detalles del Sueldazo Fin de Semana en el enlace a los Reglamentos reguladores de los juegos de la ONCE que aparece en la Web.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 30 de agosto de 2026 es 01, 04, 09, 11, 17, 20, 21, 22, 27, 29, 31, 37, 46, 49, 53, 55, 57, 63, 84 y 85.

En el sorteo del Super 11, celebrado el domingo 30 de agosto, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El lunes, 31 de agosto de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.