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Dónde han caído el bote de 13,8 millones de euros de La Primitiva, los 1'4 de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy sábado 4 de abril de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este sábado 4 de abril y dónde han sido validados.

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Este sábado 4 de abril de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 04 de abril de 2026 ha agraciado al número 07, 10, 20, 22, 25 y 27, siendo el número complementario el 04 y el reintegro el 3.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.700.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de COCENTAINA (Alicante), situada en Plaza Alcalde Reig, 12; en la nº 3 de SALT (Girona), situada en C.C . "Espai Girones" Camí Dels Carlins, 10 y en la nº 375 de MADRID, situada en Fuencarral, 143.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 04 de abril de 2026 es el 14, 30, 38, 39, 43 y 46, siendo el número complementario el 01 y el reintegro el 7.

En el sorteo de de hoy existe UN boleto acertante de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), que con el premio acumulado de Primera Categoría (6 aciertos) cobrará la cantidad de 13.814.858,64 euros. Dicho boleto ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de ZARAGOZA, situada en Coso, 23.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe OTRO boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 32.345 de BENEJÚZAR (Alicante), situado en Plaza de España, 15.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CINCO boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de HELLÍN (Albacete); en la nº 84 de BARCELONA; en la nº 6 de PONFERRADA (León); en la nº 3 de MAZARRÓN (Murcia) y en la nº 4 de ALCANTAILLA (Murcia).

ONCE

El número premiado en el sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 04 de abril de 2026 ha sido el 25239 de la serie 013.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 14408 Serie: 012

Número: 28943 Serie: 055

Número: 53803 Serie: 054

Número: 95746 Serie: 018

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 04 de abril de 2026 es 02, 04, 09, 14, 16, 17, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 43, 44, 52, 61, 65, 67, 68, 71.

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El ganador del sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 04 de abril de 2026 es el 07, 10, 20, 22, 25 y 27, siendo el número complementario el 04 y el reintegro el 3. El ganador de la Bonoloto se lleva un premio de 600.000 euros.

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