Dónde han caído los 38 millones del bote de Euromillones y los premios de la Bonoloto y de la ONCE de hoy, martes 14 de julio de 2026

Este martes 14 de julio se han celebrado sorteos de Euromillones, Bonoloto, Cupón Diario de la ONCE, Mi día de la ONCE y Super Once. A continuación, podrás consultar las combinaciones ganadoras de cada sorteo y los municipios en los que han caído los premios.

Euromillones

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy, martes 14 de julio de 2026 es el 10, 19, 37, 42 y 47, siendo las estrellas el 09 y 12 . El bote del sorteo de Euromillones de hoy es de 38.000.000 euros. El código premiado en el sorteo del Millón es el DPT59493.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). Con el generado, en el próximo sorteo de un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar de euros.

El boleto acertante de ha sido validado en el Despacho Receptor nº 21.490 de BARBATE (Cádiz), situado en Luis Braille, 47.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, martes 14 de julio de 2026 ha agraciado al número 10 22 24 25 36 y 44, siendo el número complementario el 12 y el reintegro el 6.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.400.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 86.025 de A CAÑIZA (Pontevedra), situado en Progreso, 79.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, martes 14 de julio de 2026 es el 66403 . El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 049 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, martes 14 de julio de 2026 es 02, 03, 19, 28, 33, 35, 36, 38, 43, 44, 47, 49, 57, 62, 64, 71, 77, 79, 81 y 82.

En el sorteo del Super 11, celebrado el martes 14 de julio, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El miércoles, 8 de julio de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

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