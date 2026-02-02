Dónde ha caído el bote de 92,5 millones de euros de La Primitiva, el de 3,8 millones de la Bonoloto y los premios de la ONCE y EuroDreams de hoy, lunes 2 de febrero de 2026

Este lunes lunes 2 de febrero de 2026 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Primitiva y Eurodreams. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 2 de febrero de 2026 ha sido para el número 10, 12, 24, 41, 43 y 48, siendo el número complementario el 42 y el reintegro el 1.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 4.400.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 35 de ZARAGOZA, situada en C.C. Carrefour – L-1. María Zambrano, 5

La Primitiva

El ganador de La Primitiva de hoy, lunes 2 de febrero de 2026 ha sido para el número 04, 05, 13, 29, 30 y 36, siendo el número complementario el 9 y el reintegro el 4. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 92.500.000 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 94.000.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 3 de ARGANDA DEL REY (Madrid), situada en Virgen del Rosario, 2 L-A.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 17.385 de PORTUGALETE (Bizkaia), situado en Plaza Gorbea Mendi, 1; y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

Eurodreams

Los números premiados del sorteo de EuroDreams de este lunes 2 de febrero de 2026 son los siguientes: 02 07 23 24 32 37. Además, el 'dream', es el 3.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de EuroDreams será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 30.000 euros al mes durante 30 años. s.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 2 de febrero de 2026 es el 62725. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 023 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 2 de febrero de 2026 es 04 15 20 21 26 35 38 41 46 47 56 58 60 64 67 69 73 76 79 85.

En el sorteo del Super 11, celebrado el lunes 2 de febrero, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El martes, 3 de febrero de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

