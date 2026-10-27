Dónde ha caído el bote de 79 millones de euros del Euromillones y los premios de la ONCE y Bonoloto

Este martes 27 de octubre se han celebrado sorteos de Euromillones, Bonoloto, Cupón Diario de la ONCE, Mi día de la ONCE y Super Once. A continuación, podrás consultar las combinaciones ganadoras de cada sorteo y los municipios en los que han caído los premios.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, martes 27 de octubre de 2026, ha sido para el número 06, 13, 17, 22, 24 y 44, siendo el número complementario el 3 y el reintegro el 0.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CINCO boletos acertantes.

Euromillones

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy, martes 27 de octubre de 2026, que cuenta con un bote de 79.000.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 21, 30, 32, 42 y 48, y las estrellas, formadas por los números 03 y 06. Además, El Millón de Euromillones de hoy ha premiado con 1 millón de euros al código .

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 + 1), el fondo de premios destinado a esta categoría incrementa el de la inmediata inferior.

Con el EUROBOTE generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 89 Millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 17 de ALCALÁ DE HENARES (Madrid), situada en C.C. Hipercor, Juan Carlos I, s/n - local planta sótano.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, martes 27 de octubre de 2026 es el 41996. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie X del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.