Dónde ha caído el bote de 2,9 millones de La Primitiva, el de 2,8 de la Bonoloto, los premios de la Lotería Nacional, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 16 de abril de 2026

Este jueves 16 de abril de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

Ya conocemos el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 16 de abril de 2026 que cuenta con un bote de 11.500.000 euros. El resultado de La Primitiva hoy es el 09, 10, 16, 36, 42 y 43, siendo el número complementario el 31 y el reintegro el 8. El número premiado en el sorteo del Joker es el 5 121 352 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 5.200.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 50.685 de Málaga, en el nº 53.065 de La Aparecida (Murcia), en el nº 60.205 de Pollença (Illes Balears) y en el nº 99.675 de Valdetorres de Jarama (Madrid).

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 16 de abril de 2026 ha agraciado al número 01 05 10 15 41 48, siendo el número complementario el 46 y el reintegro el 5. El participante que posea el cupón que coincida con la combinación premiada ganará un bote de 600.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 3.300.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

EuroDreams

El ganador del Eurodreams de hoy, jueves 16 de abril de 2026 ha sido para el número 23 24 28 29 31 40 y el dream 3. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 16 de abril de 2026 agraciado con 300.000 euros a la serie, ha sido para el número 39770. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado con 60.000 euros a la serie, ha sido para el número 71004. Los reintegros del sorteo del jueves han sido para los números acabados en 0, 3 y 8.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 16 de abril de 2026 es el 72114 . El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 35 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 16 de abril, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El viernes, 17 de abril de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

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