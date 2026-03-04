Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 04 de marzo de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, miércoles 04 de marzo de 2026 con el que podrás ganar un bote de 2.400.000 euros.

Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy miércoles 04 de marzo de 2026 con un bote de 2.400.000 euros.

Dentro del sorteo de La Bonoloto, para que se registre la participación hay que elegir seis números distintos que vayan entre el 1 y el 49. El precio de cada apuesta es de 0,50 euros. Si participa en un único sorteo (un solo día), el mínimo de apuestas a jugar, es de 2, por lo que el precio mínimo es 1 euro.

El sorteo permite la opción de jugar hasta 8 combinaciones de 6 números cada una al mismo tiempo (sencilla) o de más números que se correspondan con otras apuestas.

Desde el lunes hasta el sábado puedes jugar al sorteo de la Bonoloto. El primer sorteo se celebró en 1988 y no se ha modificado mucho desde entonces, sin contar el añadido del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

