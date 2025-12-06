Cuánto se lleva Hacienda del Primer Premio de la Loteria del Niño 2025

El sorteo de la Lotería del Niño 2025, que se celebrará este 6 de enero, vuelve a captar la atención de millones de españoles que sueñan con empezar el año con un golpe de suerte. Sin embargo, ganar no significa quedarse con el total del premio, ya que Hacienda aplica retenciones a los importes más altos.

La retención de los premios por parte de Hacienda

En este sorteo, que reparte un total de 770 millones de euros en premios, las ganancias superiores a 40.000 euros están sujetas a un impuesto del 20%.

Primer premio : De los 200.000 euros por décimo, los primeros 40.000 están exentos. Hacienda retiene 32.000 euros del resto, dejando al ganador con 168.000 euros netos.

Segundo premio : Los 75.000 euros por décimo se reducen a 68.000 tras descontar los 7.000 euros que corresponde tributar.

Tercer premio: Al ser de 25.000 euros, este queda completamente exento de impuestos.

Premios acumulativos y compartidos

Una particularidad es que los premios menores de 40.000 euros no se suman a efectos fiscales, incluso si un mismo ganador acumula varios décimos. Por tanto, si tienes varios premios menores, no tendrás que preocuparte por el impuesto. Sin embargo, en el caso de los premios que son compartidos, cada beneficiario paga solo sobre la cantidad que le corresponde. Además, las entidades bancarias, encargadas del pago, realizan esta retención de manera automática.

No hay trámites adicionales

Afortunadamente, en el caso de los ganadores, no tendrán que realizar un trabajo extra, ya que no realizarán ningún trámite para pagar el impuesto. Este se descuenta automáticamente en el momento de cobrar el premio. Sin embargo, es obligatorio incluirlo en la declaración de la renta en el apartado de "Ganancias y Pérdidas Patrimoniales".

Un vistazo a los números ganadores del 2024

El año pasado, el primer premio de la Lotería del Niño (200.000 euros al décimo) correspondió al número 94974 y estuvo repartido entre las ciudades de Zaragoza, Madrid, Barcelona y Las Palmas.

El segundo premio, dotado con 75.000 euros al décimo, recayó en el número 89634, vendido íntegramente en Madrid. Mientras que, el tercer premio, de 25.000 euros al décimo, fue para el 57033, también muy repartido por toda España.

