Comprobar resultados del Sorteo de la Lotería del Niño 2026

Estamos a la espera de conocer los resultados definitivos del sorteo de la Lotería del Niño de este año 2026, pero desde ya podemos preparar todo lo necesario para comprobar si nuestros décimos han sido agraciados. Este sorteo, celebrado cada 6 de enero, es una de las tradiciones más especiales en España, no solo por su historia, que se remonta a 1941, sino también porque es conocido como “la segunda oportunidad” después de la Lotería de Navidad.

El Sorteo del Niño destaca por ofrecer más probabilidades de premio que otros sorteos, gracias a sus múltiples categorías, aproximaciones y reintegros. Esto hace que muchos participantes mantengan la esperanza de llevarse alguna alegría, aunque no haya tocado nada en Navidad. Pero, cuando llega el momento clave, surge la gran pregunta: ¿Cómo comprobar los resultados de forma fiable y rápida?

Cómo funciona La Caja Mágica de la Lotería del Niño 2026

Estos son todos los pasos:

1. Escribe el número de tu décimo de la Lotería del Niño 2025

2. Haz click en botón 'GUARDAR'

3. Repite estos pasos con cada uno de los décimos que quieras guardar en la Caja Mágica

4. Hoy 6 de enero, el día del sorteo del Niño, solo tendrás que dar al botón 'COMPROBAR' y rápidamente sabrás si tus décimos están o no premiados.

Cómo comprobar tu tu décimo

También puedes comprobar tus números uno a nuestro en nuestro comprobador, indicando el número y la cantidad jugada tantas veces como necesites.

