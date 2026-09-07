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Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 07 de septiembre de 2026

Consulta los números premiados del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 07 de septiembre de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 12.100.000 euros.

La Lotería Primitiva

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A la espera de conocer el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 07 de septiembre de 2026. El bote de La Primitiva es de 12.100.000 euros. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva de hoy.

La Primitiva es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado que se celebra dos veces a la semana, los jueves y sábados. Las apuestas deberán hacerse en mínimo un número de seis dígitos para poder participar en el sorteo de La Primitiva. Las combinaciones en el sorteo de La Primitiva varían desde 8 distintas la misma vez o una combinación de más números a elegir.

Los números de cada apuesta van de 1 a 49. También se extrae una bola extra como número complementario y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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