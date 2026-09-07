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Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 07 de septiembre de 2026

Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, lunes 07 de septiembre de 2026, en el que podrás ganar un bote de 600.000 euros.

La Bonoloto de hoy

La Bonoloto de hoy Antena 3 Noticias

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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy lunes 07 de septiembre de 2026 con un bote de 600.000 euros.

Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El precio de una apuesta individual es de 0,50 euros a pesar de que el sorteo exige un mínimo de dos apuestas, por lo que el importe asciende a 1 euro.

Para jugar a la Bonoloto puedes participar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días de la semana gracias a la apuesta semanal del sorteo.

La Bonoloto se celebra diariamente, de lunes a sábado. El primer sorteo de la Bonoloto se celebró en 1988, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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