Este jueves 19 de noviembre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

Ya conocemos el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 19 de noviembre de 2026 que cuenta con un bote de 7.700.000 euros. El resultado de La Primitiva hoy es el 20 23 36 41 44 49, siendo el número complementario el 34 y el reintegro el 3. El número premiado en el sorteo del Joker es el 0 452 653 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 2.300.000,00 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 15 de ALICANTE, situada en Calderón de la Barca, 11.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 44.310 de GÁLDAR (Las Palmas), situado en Infanta Benchara, 3, y en la Administración de Loterías nº 2 de UTRERA (Sevilla), situada en Las Mujeres, 9.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, jueves 19 de noviembre de 2026 agraciado con bote de 2,3 millones de euros, ha sido para el número 10 24 34 36 41 46, siendo el número complementario el 16 y el reintegro el 2.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.200.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

EuroDreams

El resultado del Eurodreams de hoy, jueves 19 de noviembre de 2026 ha agraciado al número 05 08 18 24 27 39 y el dream 2. El participante que posea el cupón con la combinación ganadora y el dream (sueño) ganará 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).

En el sorteo de EuroDreams de hoy existen DOS boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0), que han sido validados en IRLANDA y SUIZA. Cada acertante gana un premio de 2.000 euros al mes durante 5 años.

Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de EuroDreams será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 50.000 euros al mes durante 30 años.

Lotería Nacional

El resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 19 de noviembre de 2026 ha agraciado al número 51664 con un primer premio de 300.000 euros a la serie. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado de 60.000 euros a la serie, ha sido para el número 685523. Los reintegros del sorteo de hoy han caído en los números 0, 4 y 6.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 19 de noviembre de 2026 es el 58791. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 026 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado en el Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 19 de noviembre de 2026 es 01 02 07 13 19 23 30 31 38 41 44 52 65 67 68 70 74 79 81 84

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 12 de noviembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El viernes, 13 de noviembre de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.