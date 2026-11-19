En breves instantes podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, jueves 19 de noviembre de 2026. Comprueba tu número de La Primitiva.

La Primitiva, a través de Loterías y Apuestas del Estado, establece que su sorteo ordinario sea los jueves y sábados. Para jugar deberás seleccionar 6 números, pudiendo realizar 8 combinaciones como máximo o menos con más números en cada una de ellas. La participación en el sorteo es posible para una 8 combinaciones al mismo tiempo o una de más números.

En cada apuesta podrás seleccionar los números de la tabla entre el 1 y el 49. Además, en el sorteo de La Primitiva también se extrae un número complementario y el reintegro, ambos conformados por números del 0 al 9.

Para ganar el premio máximo de La Primitiva, que varía en cada sorteo (bote) tendrás que acertar los 6 números más el reintegro. También puedes jugar en el sorteo de La Primitiva a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones