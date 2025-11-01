Lotería Nacional
Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 01 de noviembre de 2025
Consulta los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 01 de noviembre de 2025 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un primer premio de 600.000 euros.
Estamos a la espera de conocer el resultado de la Lotería Nacional de hoy, sábado 01 de noviembre de 2025 con un primer premio de 600.000 euros a la serie. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy.
La Lotería Nacional se celebra semanalmente con sorteos los jueves y sábados. Para poder jugar a la lotería deberás comprar un cupón compuesto por 5 números. El coste varía en función de si la apuesta es para el sorteo del jueves o el del sábado: Los jueves el importe necesario para jugar al sorteo de Lotería Nacional será de 3 euros, y los sábados costará 6 euros el cupón.
La Lotería Nacional es el sorteo que más premios reparte de España. Uno de los premios más buscados de la Lotería Nacional es el premio especial acumulado, que se obtiene cuando coincide una fracción y una serie del décimo del sorteo.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
